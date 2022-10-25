Энди Маррей рассказал, какое сообщение написал Роджеру Федереру по прибытии в Базель

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал о сообщении 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру, которое он написал ему по прибытии на турнир в Базель (Швейцария).

«Я написал Роджеру, когда приземлился в Базеле. Я сказал ему: «Я только что приземлился в городе одного из величайших спортсменов в истории — Гранита Джаки», — приводит слова Маррея Aargauer Zeitung.

Гранит Джака — футболист «Арсенала» и сборной Швейцарии. Маррей болеет за «Арсенал».

Напомним, 41-летний Федерер ушёл из спорта, проведя прощальный матч на Кубке Лэйвера в Лондоне в сентябре. Он выступил в парном разряде с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.

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