Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира в Вене, где сразится с Тейлором Фритцем

19-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который продлится до 30 октября.

В матче первого круга Шаповалов обыграл 130-ю ракетку мира австрийца Юрия Родионова (WC) со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Шаповалов восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Родионова один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Следующим соперником Шаповалова станет 10-я ракетка мира американец Тейлор Фритц (4).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.