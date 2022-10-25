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Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира в Вене, где сразится с Тейлором Фритцем

Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира в Вене, где сразится с Тейлором Фритцем
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19-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который продлится до 30 октября.

В матче первого круга Шаповалов обыграл 130-ю ракетку мира австрийца Юрия Родионова (WC) со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Шаповалов восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Родионова один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Следующим соперником Шаповалова станет 10-я ракетка мира американец Тейлор Фритц (4).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.

Вена. 1-й круг
25 октября 2022, вторник. 16:45 МСК
Юрий Родионов
130
Австрия
Юрий Родионов
Ю. Родионов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Денис Шаповалов
19
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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