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Роман Сафиуллин проиграл Энди Маррею в первом круге турнира в Базеле

Роман Сафиуллин проиграл Энди Маррею в первом круге турнира в Базеле
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93-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В матче первого круга Сафиуллин (Q) в упорной борьбе уступил трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема», двукратному чемпиону Олимпийских игр британцу Энди Маррею со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 40 минут. Сафиуллин 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10. На счету Маррея 11 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что в решающем сете Маррей проигрывал россиянину со счётом 1:4, однако сумел вернуться в игру.

Следующим соперником Маррея станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 6) – Ласло Джере (Сербия, Q).

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.

Базель. 1-й круг
25 октября 2022, вторник. 16:10 МСК
Роман Сафиуллин
93
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 5 		6 6
         
Энди Маррей
49
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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