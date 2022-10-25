Роман Сафиуллин проиграл Энди Маррею в первом круге турнира в Базеле

93-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
В матче первого круга Сафиуллин (Q) в упорной борьбе уступил трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема», двукратному чемпиону Олимпийских игр британцу Энди Маррею со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 40 минут. Сафиуллин 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10. На счету Маррея 11 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Отметим, что в решающем сете Маррей проигрывал россиянину со счётом 1:4, однако сумел вернуться в игру.
Следующим соперником Маррея станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 6) – Ласло Джере (Сербия, Q).
Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.
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