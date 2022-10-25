Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение на старте парного турнира в Вене
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв неудачно стартовали на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) в парном разряде.
В матче 1/8 финала Хачанов и Рублёв уступили австрийскому тандему Александеру Эрлеру и Лукасу Мидлеру (WC) со счётом 3:6, 6:7 (1:7). Встреча продлилась 1 час 17 минут. Хачанов и Рублёв три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету Эрлера и Мидлера восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 13.
Отметим, что в одиночном разряде Хачанов и Рублёв стартовали с побед в Вене. Хачанов обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа со счётом 7:6 (7:4), 7:5, а Рублёв — аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 6:1.
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