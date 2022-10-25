Даниил Медведев: хорошим решением для россиян может стать выступление под флагом МОК
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев высказался об изоляции отечественного спорта в связи с конфликтом на Украине.
«Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта всё сложнее, хорошим решением для российских спортсменов может стать выступление под флагом МОК или ATP», — приводит слова Медведева Ubitennis.
В настоящий момент Медведев находится в Вене (Австрия), где готовится выступить на турнире категории ATP-500. В первом круге Даниил сыграет с грузином Николозом Басилашвили. Напомним, российские теннисисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе, без государственной символики, что является требованием ATP.
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