Даниил Медведев: хорошим решением для россиян может стать выступление под флагом МОК

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев высказался об изоляции отечественного спорта в связи с конфликтом на Украине.

«Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта всё сложнее, хорошим решением для российских спортсменов может стать выступление под флагом МОК или ATP», — приводит слова Медведева Ubitennis.

В настоящий момент Медведев находится в Вене (Австрия), где готовится выступить на турнире категории ATP-500. В первом круге Даниил сыграет с грузином Николозом Басилашвили. Напомним, российские теннисисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе, без государственной символики, что является требованием ATP.