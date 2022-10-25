Доминик Тим пробился во 2-й круг турнира в Вене, где может сразиться с Даниилом Медведевым

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
В стартовом матче Тим с трудом обыграл 30-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 58 минут. Тим восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Пола пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Примечательно, что в решающем сете Тим отыгрался со счёта 4:1 в пользу Пола.
Следующим соперником Тима станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 1) — Николоз Басилашвили (Грузия).
Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.
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