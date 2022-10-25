Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Доминик Тим пробился во 2-й круг турнира в Вене, где может сразиться с Даниилом Медведевым

Доминик Тим пробился во 2-й круг турнира в Вене, где может сразиться с Даниилом Медведевым
Комментарии

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В стартовом матче Тим с трудом обыграл 30-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 58 минут. Тим восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Пола пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Примечательно, что в решающем сете Тим отыгрался со счёта 4:1 в пользу Пола.

Следующим соперником Тима станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 1) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.

Вена. 1-й круг
25 октября 2022, вторник. 18:45 МСК
Доминик Тим
113
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 7 8
6 		6 2 6 6
         
Томми Пол
30
США
Томми Пол
Т. Пол
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022