Доминик Тим пробился во 2-й круг турнира в Вене, где может сразиться с Даниилом Медведевым

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В стартовом матче Тим с трудом обыграл 30-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 58 минут. Тим восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Пола пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Примечательно, что в решающем сете Тим отыгрался со счёта 4:1 в пользу Пола.

Следующим соперником Тима станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 1) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.