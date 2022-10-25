Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, когда начнётся стартовый матч Даниила Медведева на турнире в Вене

Стало известно, когда начнётся стартовый матч Даниила Медведева на турнире в Вене
Комментарии

Организаторы турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) опубликовали расписание на завтра, 26 октября.

В этот день свой первый матч на турнире проведёт чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (1). На старте Медведев сразится с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Встреча начнётся не ранее 18:30 мск.

Другие матчи пятого игрового дня на турнире в Вене:

Кристьян Гарин (Чили) – Янник Синнер (Италия, 6) – начало не раньше 15:00 мск;
Деннис Новак (Австрия, WC) – Стефанос Циципас (Греция, 2);
Карен Хачанов (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания) – второй запуск.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.

Рублёв продолжил победную серию! Россиянин в Вене не проигрывает с 2020 года Рублёв продолжил победную серию! Россиянин в Вене не проигрывает с 2020 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022