Стало известно, когда начнётся стартовый матч Даниила Медведева на турнире в Вене

Организаторы турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) опубликовали расписание на завтра, 26 октября.

В этот день свой первый матч на турнире проведёт чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (1). На старте Медведев сразится с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Встреча начнётся не ранее 18:30 мск.

Другие матчи пятого игрового дня на турнире в Вене:

Кристьян Гарин (Чили) – Янник Синнер (Италия, 6) – начало не раньше 15:00 мск;

Деннис Новак (Австрия, WC) – Стефанос Циципас (Греция, 2);

Карен Хачанов (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания) – второй запуск.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.