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Энди Маррей прокомментировал непростую победу над Романом Сафиуллиным в Базеле

Энди Маррей прокомментировал непростую победу над Романом Сафиуллиным в Базеле
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В матче первого круга Маррей с трудом обыграл 93-ю ракетку мира россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Отметим, что в решающем сете Маррей проигрывал Сафиуллину со счётом 1:4, однако сумел вернуться в игру.

«Он мощно подавал и вколачивал мяч при первой же возможности. Но постепенно я начал диктовать свои условия в розыгрышах и лучше подавать. Я немного изменил игру на приёме и после этого начал создавать себе больше возможностей, немного его сбивать», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

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