Энди Маррей прокомментировал непростую победу над Романом Сафиуллиным в Базеле
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
В матче первого круга Маррей с трудом обыграл 93-ю ракетку мира россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Отметим, что в решающем сете Маррей проигрывал Сафиуллину со счётом 1:4, однако сумел вернуться в игру.
«Он мощно подавал и вколачивал мяч при первой же возможности. Но постепенно я начал диктовать свои условия в розыгрышах и лучше подавать. Я немного изменил игру на приёме и после этого начал создавать себе больше возможностей, немного его сбивать», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.
Комментарии
- 25 октября 2022
-
22:26
-
22:20
-
21:56
-
21:42
-
21:34
-
19:30
-
18:48
-
18:34
-
14:07
-
13:58
-
12:33
-
12:01
-
11:35
-
11:07
-
10:01
-
09:51
-
09:33
-
08:31
-
08:23
-
08:14
-
07:44
-
00:25
-
00:16
-
00:03
- 24 октября 2022
-
23:47
-
23:43
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
21:31
-
21:11
-
20:58
-
20:54
-
20:34
-
20:02
Партнерский контент