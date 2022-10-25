Стэн Вавринка во второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-5. Первым был Медведев

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал 60-ю победу над действующим игроком из топ-10 рейтинга ATP в карьере.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В матче первого круга Вавринка (194-й номер рейтинга) обыграл третью ракетку мира норвежца Каспера Рууда (2) со счётом 6:4. 6:4. Встреча продлилась 1 час и 20 минут.

При этом для 37-летнего Вавринки победа над Руудом – вторая над игроком из топ-5 в текущем сезоне. В сентябре, на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция) Стэн сенсационно обыграл четвёртую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3.