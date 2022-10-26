Хуберт Хуркач одолел Фрэнсиса Тиафо на старте турнира ATP-500 в Вене

11-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче первого круга Хуркач (5) обыграл полуфиналиста US Open – 2022, 17-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (11:9), 3:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 25 минут. Хуркач 28 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Тиафо девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Следующим соперником Хуркача станет представитель Финляндии Эмиль Руусувуори.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.