Джокович – об Алькарасе: он абсолютно заслуживает того, чтобы быть там, где есть сейчас

Седьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о лидере мирового рейтинга ATP на данный момент, 19-летнем испанце Карлосе Алькарасе.
«Он №1 в мире! Он абсолютно заслуживает того, чтобы быть там, где есть сейчас. Я думаю, это здорово для тенниса, что такой молодой парень показывает такие исторические результаты, много нового внимания к нашему виду спорта. Мы все выигрываем от этого», – приводит слова Джоковича We Are Tennis в своём «твиттере».
Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в своём первом финале мэйджора, обыграв в финале US Open – 2022 представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этого победного результата испанец стал новой первой ракеткой мира, став, таким образом, самым юным лидером рейтинга ATP в истории мужского тенниса.
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