«Это разбивает мне сердце». Энди Маррей трогательно высказался о своей семье
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей признался, что скучает по семье, когда бывает вдали от дома.
«Мои дети уже в том возрасте, когда они осознают, что меня нет дома. Мне плохо, когда меня нет дома на протяжении долгого времени. Мы с женой и семьёй обсуждали моё расписание, чтобы убедиться, что такого не будет. Когда их нет рядом, это разбивает мне сердце», — приводит слова Маррея швейцарское издание Aargauer Zeitung.
В настоящий момент Энди Маррей выступает на хардовом турнире ATP в Базеле (Швейцария). В первом круге британский спортсмен обыграл россиянина Романа Сафиуллина.
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