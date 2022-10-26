Элина Свитолина показала, как выглядит через полторы недели после родов. Фото

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядит спустя полторы недели после рождения дочери.

«Скучаю по вам. Как вы там, ребята?» — подписала она свою фотографию.

Фото: из личного архива элины свитолиной

Муж Свитолиной и отец ребёнка — французский теннисист Гаэль Монфис. Девочка, которую назвали Скай, появилась на свет 15 октября.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Гаэль Монфис и Элина Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.

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