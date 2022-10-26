Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф: если теннисистом смог стать Фрэнсис Тиафо — это сможет любой

Кори Гауфф: если теннисистом смог стать Фрэнсис Тиафо — это сможет любой
Комментарии

Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф высказала мнение, что теннисистом может стать каждый, если уж это удалось Фрэнсису Тиафо.

«Наилучший пример, который можно привести, — Фрэнсис Тиафо. Он научился теннису во многом благодаря тому, что просто смотрел за играми. У него не было тренера. Он оставался там, где проходил турнир.

Люди вроде него заставляют думать, что каждый в состоянии сделать это [стать теннисистом]. Он отличный пример. Вне зависимости от того, откуда ты, ты сможешь сделать это. Считаю, если Фрэнсис Тиафо сделал это, то это сможет сделать любой», — приводит слова Гауфф издание Sportskeeda.

«Нужно сказать всему миру, что ты облажалась». Вопиющие случаи допинга в теннисе «Нужно сказать всему миру, что ты облажалась». Вопиющие случаи допинга в теннисе

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022