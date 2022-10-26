Кори Гауфф: если теннисистом смог стать Фрэнсис Тиафо — это сможет любой
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Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф высказала мнение, что теннисистом может стать каждый, если уж это удалось Фрэнсису Тиафо.
«Наилучший пример, который можно привести, — Фрэнсис Тиафо. Он научился теннису во многом благодаря тому, что просто смотрел за играми. У него не было тренера. Он оставался там, где проходил турнир.
Люди вроде него заставляют думать, что каждый в состоянии сделать это [стать теннисистом]. Он отличный пример. Вне зависимости от того, откуда ты, ты сможешь сделать это. Считаю, если Фрэнсис Тиафо сделал это, то это сможет сделать любой», — приводит слова Гауфф издание Sportskeeda.
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