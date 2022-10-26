«Будь на стиле». Арина Соболенко показала забавное фото

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фото с высунутым языком.

«Усердно трудись. Усердно играй. Будь на стиле», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива арины соболенко

На турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) Арина Соболенко выбыла из борьбы во втором круге, проиграв россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 4:6, 6:2, 2:6. Победа белоруски Виктории Азаренко над американкой Мэдисон Кис позволила попасть на Итоговый турнир и Арине Соболенко, и российской теннисистке Дарье Касаткиной. Итоговый турнир WTA пройдет в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

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