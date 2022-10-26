Вавринка — о победе над Руудом: именно поэтому я и продолжаю выступать

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал выход во второй круг турнира в Базеле (Швейцария). В матче первого круга он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.
«Это просто невероятно. Очень много эмоций от возвращения сюда, в Базель, к швейцарским болельщикам. Для меня всегда очень важно играть здесь, но было сложно, я нервничал, когда выходил на корт. Я всегда хочу показать лучшую игру. Сегодня у меня ушло некоторое время, чтобы адаптироваться. Но уровень был очень высоким. Конечно, я действительно рад победе.
Эти эмоции — одна из причин, почему я продолжаю играть. Конечно, я старею, это понятно. В последние два года у меня было много проблем с травмами, операцией. Возвращение было тяжёлым. У меня были проблемы с тем, чтобы вновь набрать форму. Надеюсь, что я смогу и дальше успешно выступать», — сказал Вавринка после матча.
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