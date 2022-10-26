Рууд потерпел третье поражение подряд на турнирах ATP

Финалист US Open – 2022 норвежец Каспер Рууд потерпел третье поражение подряд. В первом круге турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария) он уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 4:6, 4:6.
Ранее Рууд на турнире в Токио (Япония) уступил испанцу Хауме Мунару со счётом 3:6, 3:6. А до этого он на турнире в Сеуле (Южная Корея) потерпел поражение в матче с японцем Йосихито Нисиокой (2:6, 6:3, 2:6).
После выхода в финал US Open – 2022 Рууд провёл на турнирах ATP уже четыре матча, в которых одержал лишь одну победу. Но, несмотря на неудачную серию, Рууд уже квалифицировался на Итоговый турнир ATP.
Следующим соперником Вавринки станет представитель США Брэндон Накашима.
Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал этот титул ещё в 2019 году.
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