Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд потерпел третье поражение подряд на турнирах ATP

Рууд потерпел третье поражение подряд на турнирах ATP
Комментарии

Финалист US Open – 2022 норвежец Каспер Рууд потерпел третье поражение подряд. В первом круге турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария) он уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 4:6, 4:6.

Ранее Рууд на турнире в Токио (Япония) уступил испанцу Хауме Мунару со счётом 3:6, 3:6. А до этого он на турнире в Сеуле (Южная Корея) потерпел поражение в матче с японцем Йосихито Нисиокой (2:6, 6:3, 2:6).

После выхода в финал US Open – 2022 Рууд провёл на турнирах ATP уже четыре матча, в которых одержал лишь одну победу. Но, несмотря на неудачную серию, Рууд уже квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

Следующим соперником Вавринки станет представитель США Брэндон Накашима.
Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал этот титул ещё в 2019 году.

Новость по теме
37-летний Стэн Вавринка обыграл третью ракетку мира Каспера Рууда на турнире в Базеле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022