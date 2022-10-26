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Джессика Пегула назвала самую большую проблему в сезоне-2022

Джессика Пегула назвала самую большую проблему в сезоне-2022
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула ответила на вопрос о самой большой проблеме, с которой ей пришлось столкнуться в сезоне-2022.

«Моя мама сильно заболела, и с этим было очень трудно справиться. Мне надо было играть на Уимблдоне, а затем вернуться.

По большому счёту это не связано с теннисом. Но это определённо было самым сложным испытанием, когда пришлось иметь дело с тем, что в семье есть проблемы со здоровьем. К счастью, она чувствует себя лучше», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

Напомним, на минувшей неделе Джессика Пегула выиграла турнир категории WTA-1000 в Гвадалахаре. В финале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

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