Стэн Вавринка назвал теннисиста, который больше всех помог ему в карьере
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка рассказал, кто больше всего помог ему в его карьере. Вавринка объявил о возобновлении сотрудничества с финалистом Уимблдона 2000 года, бывшей второй ракеткой мира шведом Магнусом Норманом.
«Магнус — тот, кто лучше всех знает мою игру, тот, кто больше всех помог мне в моей карьере. С Магнусом мы хотим закончить писать нашу совместную историю», — приводит слова Стэна Le Matin.
Все свои титулы на мэйджорах Вавринка завоевал, когда его тренером был Норман. Швейцарец выиграл Australian Open 2014 года, «Ролан Гаррос» 2015 года и US Open 2016 года.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 26 октября 2022
-
10:10
-
10:01
-
09:54
-
09:45
-
09:20
-
09:01
-
08:30
-
08:20
-
08:11
-
07:58
-
07:49
-
07:26
-
06:42
-
00:24
- 25 октября 2022
-
22:44
-
22:26
-
22:20
-
21:56
-
21:42
-
21:34
-
19:30
-
18:48
-
18:34
-
14:07
-
13:58
-
12:33
-
12:01
-
11:35
-
11:07
-
10:01
-
09:51
-
09:33
-
08:31
-
08:23
-
08:14
Партнерский контент