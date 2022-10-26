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Стэн Вавринка назвал теннисиста, который больше всех помог ему в карьере

Стэн Вавринка назвал теннисиста, который больше всех помог ему в карьере
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка рассказал, кто больше всего помог ему в его карьере. Вавринка объявил о возобновлении сотрудничества с финалистом Уимблдона 2000 года, бывшей второй ракеткой мира шведом Магнусом Норманом.

«Магнус — тот, кто лучше всех знает мою игру, тот, кто больше всех помог мне в моей карьере. С Магнусом мы хотим закончить писать нашу совместную историю», — приводит слова Стэна Le Matin.

Все свои титулы на мэйджорах Вавринка завоевал, когда его тренером был Норман. Швейцарец выиграл Australian Open 2014 года, «Ролан Гаррос» 2015 года и US Open 2016 года.

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