Джокович рассказал о настрое перед «Мастерсом» в Париже

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о собственном настрое на турнир серии «Мастерс», который пройдёт в Париже (Франция). Джокович признался, что уверен в собственных силах.
«Я отправлюсь в Париж. Готовлюсь к заключительным турнирам года, «Мастерсу» в Париже и Итоговому турниру ATP. Чувствую себя хорошо.
Последние турниры в Астане и Тель-Авиве, победы и титулы, повысили мой уровень уверенности в собственных силах», — приводит слова Джоковича Sportal.
Турнир в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября, а Итоговый турнир ATP – с 13 по 20 ноября. На данный момент в Турин квалифицировались пять игроков: Джокович, испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира и соотечественник Надаля Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Интересно, что в последний раз Джокович выигрывал Итоговый чемпионат ещё в 2015 году.
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