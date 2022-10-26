Джокович рассказал о настрое перед «Мастерсом» в Париже

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о собственном настрое на турнир серии «Мастерс», который пройдёт в Париже (Франция). Джокович признался, что уверен в собственных силах.



«Я отправлюсь в Париж. Готовлюсь к заключительным турнирам года, «Мастерсу» в Париже и Итоговому турниру ATP. Чувствую себя хорошо.



Последние турниры в Астане и Тель-Авиве, победы и титулы, повысили мой уровень уверенности в собственных силах», — приводит слова Джоковича Sportal.



Турнир в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября, а Итоговый турнир ATP – с 13 по 20 ноября. На данный момент в Турин квалифицировались пять игроков: Джокович, испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира и соотечественник Надаля Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Интересно, что в последний раз Джокович выигрывал Итоговый чемпионат ещё в 2015 году.

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