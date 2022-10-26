Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем первом матче Даниила Медведева после травмы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о матче Даниил Медведев — Николоз Басилашвили, который будет сыгран на турнире в Вене сегодня, 26 октября. Ранее в октябре Медведев из-за травмы не смог закончить полуфинал с Новаком Джоковичем в Астане.

«Хорошо, что удалось избежать серьёзной травмы, сейчас он восстановился. Посмотрим, как сыграет в Вене. Первый соперник ему подходит по стилю.

Но показательным, насколько восстановился Медведев и насколько он в порядке, будет «Мастерс» в Париже. Он будет определяющим в этом плане», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября.

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