Доминик Тим: хочется подтвердить успехи последних недель

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал выход во второй круг турнира в Вене (Австрия). На старте соревнований он обыграл американца Томми Пола со счётом 2:6, 7:6, 7:6. На решающем тай-брейке Тиму удалось отыграть два матчбола.
«Я постоянно отставал в счёте. Видимо, поэтому такие моменты называют домашним преимуществом, публика здорово мне помогла. В последний раз я оказывался в такой атмосфере ещё три года назад. Мне действительно её не хватало. Я рад, что в итоге одержал победу. Всё могло сложиться иначе.
На этом стадионе условия всегда бывают разные. Я больше нигде не видел таких условий, как здесь. Некоторые другие турниры похожи, но на центральном корте всегда всё иначе. Мне было тяжело войти в этот матч, да и соперник отлично играл.
Это большая победа. Мне хочется подтвердить успехи последних недель», — цитирует Тима TennisMajors.
- 26 октября 2022
-
13:30
-
13:09
-
12:33
-
12:09
-
11:33
-
10:55
-
10:10
-
10:01
-
09:54
-
09:45
-
09:20
-
09:01
-
08:30
-
08:20
-
08:11
-
07:58
-
07:49
-
07:26
-
06:42
-
00:24
- 25 октября 2022
-
22:44
-
22:26
-
22:20
-
21:56
-
21:42
-
21:34
-
19:30
-
18:48
-
18:34
-
14:07
-
13:58
-
12:33
-
12:01
-
11:35
-
11:07