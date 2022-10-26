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Доминик Тим: хочется подтвердить успехи последних недель

Доминик Тим: хочется подтвердить успехи последних недель
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Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал выход во второй круг турнира в Вене (Австрия). На старте соревнований он обыграл американца Томми Пола со счётом 2:6, 7:6, 7:6. На решающем тай-брейке Тиму удалось отыграть два матчбола.

«Я постоянно отставал в счёте. Видимо, поэтому такие моменты называют домашним преимуществом, публика здорово мне помогла. В последний раз я оказывался в такой атмосфере ещё три года назад. Мне действительно её не хватало. Я рад, что в итоге одержал победу. Всё могло сложиться иначе.

На этом стадионе условия всегда бывают разные. Я больше нигде не видел таких условий, как здесь. Некоторые другие турниры похожи, но на центральном корте всегда всё иначе. Мне было тяжело войти в этот матч, да и соперник отлично играл.

Это большая победа. Мне хочется подтвердить успехи последних недель», — цитирует Тима TennisMajors.

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