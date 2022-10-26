Тиму дали уайлд-кард в квалификацию «Мастерса» в Париже

Австрийский теннисист Доминик Тим выступит в квалификации турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Он получил уайлд-кард в квалификацию. Помимо него, приглашение принять участие в квалификации получили Юго Гастон, Уго Умбер и Кентен Алис. Уайлд-кард в основную сетку получили Жиль Симон, Ришар Гаске, Адриан Маннарино и Артур Риндеркнеш.



Соревнования будут проходить на следующей неделе. «Мастерс» в Париже — последний турнир перед Итоговым чемпионатом ATP.



Сейчас Тим выступает на домашнем турнире в Вене (Австрия). Там он вышел во второй круг, обыграв 30-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 58 минут. Тим восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Пола пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Примечательно, что в решающем сете Тим отыгрался со счёта 4:1 в пользу Пола.