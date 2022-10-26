Энди Маррей признался, что мог закончить карьеру

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал, что был близок к тому, чтобы закончить карьеру.

«Послушайте, я знаю, что был на грани того, чтобы больше никогда не играть в теннис. Но, когда я начал входить в ритм, я понял, что это (продолжение карьеры. — Прим. «Чемпионата») возможно. Я должен очень осторожно выбирать метод тренировок и время для них.

Считаю, этот сезон прошёл позитивно, поскольку я смог играть почти без травм. Но меня очень разозлили проблемы с мышцами живота непосредственно перед Уимблдоном. Я знаю, что всё ещё нахожусь на хорошем уровне», — приводит слова Маррея Daily Express.

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