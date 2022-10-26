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Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Вене, проиграв Эвансу

Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Вене, проиграв Эвансу
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вене (Австрия). В матче второго круга соревнований Хачанов уступил британцу Даниэлю Эвансу со счётом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Хачанов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Эванс выполнил два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниэль Эванс — Карен Хачанов на турнире в Вене.

За выход в полуфинал турнира в Вене Эванс сыграет с победителем матча между представителем Канады Денисом Шаповаловым и четвёртым сеяным американцем Тейлором Фритцем.

Вена. 2-й круг
26 октября 2022, среда. 15:45 МСК
Даниэль Эванс
26
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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