Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Вене, проиграв Эвансу

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вене (Австрия). В матче второго круга соревнований Хачанов уступил британцу Даниэлю Эвансу со счётом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Хачанов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Эванс выполнил два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниэль Эванс — Карен Хачанов на турнире в Вене.

За выход в полуфинал турнира в Вене Эванс сыграет с победителем матча между представителем Канады Денисом Шаповаловым и четвёртым сеяным американцем Тейлором Фритцем.