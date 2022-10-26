Стефанос Циципас пробился во второй круг турнира в Вене, где сразится с Борной Чоричем
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который продлится до 30 октября.
В стартовом матче Циципас (2) обыграл представителя Австрии Денниса Новака (WC) со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Циципас восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Новака пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Циципаса станет 27-я ракетка мира хорват Борна Чорич.
Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.
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