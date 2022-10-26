Даниил Медведев — Николоз Басилашвили: текстовая онлайн-трансляция турнира в Вене

Сегодня, 26 октября, чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проведёт первый матч на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге Медведев сразится с 94-й ракеткой мира представителем Грузии Николозом Басилашвили. Поединок поставлен четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не раньше 18:30 по московскому времени.

Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Николоз Басилашвили в первом круге турнира в Вене.

Победитель данной встречи сразится с чемпионом US Open — 2020, бывшей третьей ракеткой мира австралийцем Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.