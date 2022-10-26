«Спасательница Малибу». Анастасия Потапова опубликовала фото в купальнике

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях пляжное фото из Мексики.

«Спасательница Малибу. Наши дни», — подписала фото Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Для Потаповой сезон 2022 завершён. Анастасия неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Россиянка проиграла 92-й ракетке мира итальянке Элизабетте Коччаретто со счётом 2:6, 1:6.

В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.