«Спасательница Малибу». Анастасия Потапова опубликовала фото в купальнике
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44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях пляжное фото из Мексики.
«Спасательница Малибу. Наши дни», — подписала фото Потапова.
Фото: из личного архива Анастасии Потаповой
Для Потаповой сезон 2022 завершён. Анастасия неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Россиянка проиграла 92-й ракетке мира итальянке Элизабетте Коччаретто со счётом 2:6, 1:6.
В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.
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