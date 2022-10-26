Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — об Итоговом чемпионате ATP: совру, если скажу, что не чувствую давления

Андрей Рублёв — об Итоговом чемпионате ATP: совру, если скажу, что не чувствую давления
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, испытывает ли давление в связи с борьбой за попадание на Итоговый чемпионат ATP. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. На турнире осталось три вакантных места.

На данный момент в Турин квалифицировались пять игроков: серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира и соотечественник Надаля Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.

«Не знаю. Конечно, я совру, если скажу, что не чувствую давления или об этом не думаю. Конечно, я держу это в голове 24 часа в сутки (смеётся). Но я надеюсь, что смогу с этим справиться, главное – сосредоточиться на себе и выкладываться по максимуму. И если я смогу отобраться в Турин, то прекрасно, а если меня там почему-то не будет, значит, я не заслужил», — сказал Рублёв в эфире Tennis TV.

Вот это возвращение! Медведев после травмы разгромил соперника всего за час Вот это возвращение! Медведев после травмы разгромил соперника всего за час
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022