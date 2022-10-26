Андрей Рублёв — об Итоговом чемпионате ATP: совру, если скажу, что не чувствую давления

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, испытывает ли давление в связи с борьбой за попадание на Итоговый чемпионат ATP. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. На турнире осталось три вакантных места.

На данный момент в Турин квалифицировались пять игроков: серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира и соотечественник Надаля Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.

«Не знаю. Конечно, я совру, если скажу, что не чувствую давления или об этом не думаю. Конечно, я держу это в голове 24 часа в сутки (смеётся). Но я надеюсь, что смогу с этим справиться, главное – сосредоточиться на себе и выкладываться по максимуму. И если я смогу отобраться в Турин, то прекрасно, а если меня там почему-то не будет, значит, я не заслужил», — сказал Рублёв в эфире Tennis TV.