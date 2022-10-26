Забавная пародия от 138-й ракетки мира на Даниила Медведева набирает популярность в сети
Поделиться
В социальных сетях набирает популярность видео от 138-й ракетки мира венгра Жомбора Пироша, на котором он пародирует стиль чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.
Ранее Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Для россиянина эти соревнования стали первыми после Астаны, где он получил травму в матче с Новаком Джоковичем. В матче первого круга Даниил (1) обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:2.
В следующем раунде Медведев сразится с победителем US Open – 2020, бывшей третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.
Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.
Комментарии
- 26 октября 2022
-
22:57
-
21:46
-
21:34
-
21:21
-
20:30
-
19:58
-
19:40
-
18:56
-
18:28
-
18:16
-
17:08
-
15:58
-
13:30
-
13:09
-
12:33
-
12:09
-
11:33
-
10:55
-
10:10
-
10:01
-
09:54
-
09:45
-
09:20
-
09:01
-
08:30
-
08:20
-
08:11
-
07:58
-
07:49
-
07:26
-
06:42
-
00:24
- 25 октября 2022
-
22:44
-
22:26
-
22:20
Партнерский контент