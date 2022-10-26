Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Забавная пародия от 138-й ракетки мира на Даниила Медведева набирает популярность в сети

Забавная пародия от 138-й ракетки мира на Даниила Медведева набирает популярность в сети
Комментарии

В социальных сетях набирает популярность видео от 138-й ракетки мира венгра Жомбора Пироша, на котором он пародирует стиль чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.

Ранее Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Для россиянина эти соревнования стали первыми после Астаны, где он получил травму в матче с Новаком Джоковичем. В матче первого круга Даниил (1) обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:2.

В следующем раунде Медведев сразится с победителем US Open – 2020, бывшей третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.

Вот это возвращение! Медведев после травмы разгромил соперника всего за час Вот это возвращение! Медведев после травмы разгромил соперника всего за час
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022