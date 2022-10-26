Забавная пародия от 138-й ракетки мира на Даниила Медведева набирает популярность в сети

В социальных сетях набирает популярность видео от 138-й ракетки мира венгра Жомбора Пироша, на котором он пародирует стиль чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.

Ранее Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Для россиянина эти соревнования стали первыми после Астаны, где он получил травму в матче с Новаком Джоковичем. В матче первого круга Даниил (1) обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:2.

В следующем раунде Медведев сразится с победителем US Open – 2020, бывшей третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.