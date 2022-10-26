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Денис Шаповалов одолел Тейлора Фритца во втором круге турнира ATP-500 в Базеле

Денис Шаповалов одолел Тейлора Фритца во втором круге турнира ATP-500 в Базеле
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19-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче второго круга Шаповалов обыграл десятую ракетку мира американца Тейлора Фритца (4) со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Шаповалов 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Фритца 10 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За место в полуфинале Шаповалов сразится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.

Вена. 2-й круг
26 октября 2022, среда. 20:00 МСК
Денис Шаповалов
19
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 3
         
Тейлор Фритц
10
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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