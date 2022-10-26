Денис Шаповалов одолел Тейлора Фритца во втором круге турнира ATP-500 в Базеле

19-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче второго круга Шаповалов обыграл десятую ракетку мира американца Тейлора Фритца (4) со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Шаповалов 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Фритца 10 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За место в полуфинале Шаповалов сразится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.