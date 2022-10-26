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Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
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Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В матче второго круга Алькарас (1) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (35-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Алькарас один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету ван де Зандсхулпа три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За место в полуфинале Алькарас сразится с победителем матча Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.

Базель. 2-й круг
26 октября 2022, среда. 21:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Ботик ван де Зандсхулп
35
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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