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Стэн Вавринка тепло высказался о том, что в Базеле его поддерживает 12-летняя дочь

Стэн Вавринка тепло высказался о том, что в Базеле его поддерживает 12-летняя дочь
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка тепло высказался о том, что на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) присутствует его 12-летняя дочь Алексия. Напомним, Вавринка и его бывшая жена расстались через год после рождения дочери.

Ранее 37-летний Вавринка неожиданно обыграл третью ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Фото: Алексия Вавринка (крайняя справа)

«Для меня важно, чтобы она была свидетельницей таких успехов. К сожалению, жизненные обстоятельства не позволяли ей чаще видеть, как я играю. Но я очень счастлив, что и она, и я можем испытать такие эмоции.

Она всё ещё растёт, ей 12 лет. Она уже многое понимает, когда доходит до моей работы», — приводит слова Вавринки Blick.

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