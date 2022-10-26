Стэн Вавринка тепло высказался о том, что в Базеле его поддерживает 12-летняя дочь

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка тепло высказался о том, что на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) присутствует его 12-летняя дочь Алексия. Напомним, Вавринка и его бывшая жена расстались через год после рождения дочери.

Ранее 37-летний Вавринка неожиданно обыграл третью ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Фото: Алексия Вавринка (крайняя справа)

«Для меня важно, чтобы она была свидетельницей таких успехов. К сожалению, жизненные обстоятельства не позволяли ей чаще видеть, как я играю. Но я очень счастлив, что и она, и я можем испытать такие эмоции.

Она всё ещё растёт, ей 12 лет. Она уже многое понимает, когда доходит до моей работы», — приводит слова Вавринки Blick.