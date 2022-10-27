Медведев — об отцовстве: думал, не смогу испытать этих эмоций. Я довольно холодный человек

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, как на него повлияло рождение дочери.

15 октября Медведев сообщил, что у них с женой Дарьей родилась дочь Алиса.

«Я испытал много эмоций, которые, как я думал, испытать не смогу. Я не считал себя к этому способным, потому что я довольно холодный человек, но недавно я испытал эти эмоции, это было как «Вау, я чувствительный человек, я могу быть нежным». Было приятно испытывать так много хороших чувств», — приводит слова Медведева AS со ссылкой на Tennis TV.

Ранее Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Для россиянина этот матч стал первым в роли отца. В матче первого круга Даниил (1) обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:2.