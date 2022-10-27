Медведев — об отцовстве: думал, не смогу испытать этих эмоций. Я довольно холодный человек

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, как на него повлияло рождение дочери.
15 октября Медведев сообщил, что у них с женой Дарьей родилась дочь Алиса.
«Я испытал много эмоций, которые, как я думал, испытать не смогу. Я не считал себя к этому способным, потому что я довольно холодный человек, но недавно я испытал эти эмоции, это было как «Вау, я чувствительный человек, я могу быть нежным». Было приятно испытывать так много хороших чувств», — приводит слова Медведева AS со ссылкой на Tennis TV.
Ранее Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Для россиянина этот матч стал первым в роли отца. В матче первого круга Даниил (1) обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:2.
- 27 октября 2022
-
00:11
- 26 октября 2022
-
23:47
-
22:57
-
21:46
-
21:34
-
21:21
-
20:30
-
19:58
-
19:40
-
18:56
-
18:28
-
18:16
-
17:08
-
15:58
-
13:30
-
13:09
-
12:33
-
12:09
-
11:33
-
10:55
-
10:10
-
10:01
-
09:54
-
09:45
-
09:20
-
09:01
-
08:30
-
08:20
-
08:11
-
07:58
-
07:49
-
07:26
-
06:42
-
00:24
- 25 октября 2022
-
22:44