«Откройте глаза». Аляж Бедене объяснил, как выбрать величайшего в паре Федерер — Джокович

Словенский теннисист Аляж Бедене рассказал, кто, по его мнению, является величайшим теннисистом в истории, если выбирать из пары Роджер Федерер — Новак Джокович. 41-летний Федерер, который закончил карьеру после Кубка Лэйвера в Лондоне в сентябре, 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема», 35-летний Джокович — 21.

«Откройте глаза. Роджер Федерер оказал самое большое влияние, которое только помнят в мире тенниса. Если же речь идёт о результатах, им (величайшим. — Прим. «Чемпионата») определённо будет Новак Джокович», — приводит слова Бедене Daily Express, ссылаясь на SportKlub.

Напомним, на счету 36-летнего Рафаэля Надаля 22 титула на мэйджорах.



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