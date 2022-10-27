В Базеле отказались назвать улицу в честь Роджера Федерера и объяснили почему

В Базеле (Швейцария) не будет улицы, названной в честь 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, швейцарца Роджера Федерера. Об этом рассказал топограф Базеля Пол Хаффнер.

«Политика Базеля заключается в том, что только умершие люди могут заполучить таким образом площадь или улицу, названные в их честь», — приводит слова Хаффнера Reuters.

Напомним, в Базеле имеется именной трамвай Роджера Федерера. Также ведутся переговоры о том, чтобы назвать одно из зданий в его честь.

41-летний Федерер ушёл из спорта, проведя прощальный матч на Кубке Лэйвера в Лондоне в сентябре. Он выступил в парном разряде с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.

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