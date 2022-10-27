Стэн Вавринка высказался о достижениях Рафаэля Надаля

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка высказался о достижениях 22-кратного победителя мэйджоров, экс-лидера рейтинга ATP испанца Рафаэля Надаля.
«Невероятно, чего Рафаэлю Надалю удалось добиться в этом году и на протяжении всей карьеры. Ему больше нечего доказывать, но он каждый день делает всё возможное, чтобы выиграть ещё больше трофеев.
Рафа находится в своей собственной лиге. И так будет всегда», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.
В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел из-за травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге. Не так давно Надаль принял участие в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Роджером Федерером в прощальном матче швейцарца. Рафаэль вернётся на корт на «Мастерсе» в Париже.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 27 октября 2022
-
09:35
-
09:21
-
09:12
-
09:03
-
08:47
-
08:36
-
08:23
-
08:14
-
08:09
-
07:50
-
07:18
-
06:14
-
00:53
-
00:11
- 26 октября 2022
-
23:47
-
22:57
-
21:46
-
21:34
-
21:21
-
20:30
-
19:58
-
19:40
-
18:56
-
18:28
-
18:16
-
17:08
-
15:58
-
13:30
-
13:09
-
12:33
-
12:09
-
11:33
-
10:55
-
10:10
-
10:01