Стэн Вавринка высказался о достижениях Рафаэля Надаля

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка высказался о достижениях 22-кратного победителя мэйджоров, экс-лидера рейтинга ATP испанца Рафаэля Надаля.

«Невероятно, чего Рафаэлю Надалю удалось добиться в этом году и на протяжении всей карьеры. Ему больше нечего доказывать, но он каждый день делает всё возможное, чтобы выиграть ещё больше трофеев.

Рафа находится в своей собственной лиге. И так будет всегда», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.

В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел из-за травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге. Не так давно Надаль принял участие в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Роджером Федерером в прощальном матче швейцарца. Рафаэль вернётся на корт на «Мастерсе» в Париже.



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