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Капитан сборной Испании прокомментировал отказ Рафаэля Надаля играть на Кубке Дэвиса

Капитан сборной Испании прокомментировал отказ Рафаэля Надаля играть на Кубке Дэвиса
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Капитан сборной Испании по теннису Серхи Бругера прокомментировал то, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался играть за сборную страны на Кубке Дэвиса. По словам Бругеры, Надаль сообщил ему об этом ещё в начале нынешнего сезона.

«Он ещё в начале сезона сказал мне, чтобы я не рассчитывал на него, что его не будет на Кубке Дэвиса. Раньше он играл, но сейчас нет. У него есть право выбирать. Он выиграл много Кубков Дэвиса», — приводит слова Бругеры издание Marca.

36-летний Рафаэль Надаль пять раз становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании.

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