Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в первом матче после травмы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в матче первого круга турнира в Вене (Австрия), в котором его соперником был грузин Николоз Басилашвили. Медведев обыграл соперника со счётом 6:2, 6:2. Для Даниила этот матч стал первым после травмы, полученной в ходе полуфинала с Новаком Джоковичем в Астане ранее в октябре.

«Басилашвили — довольно удобный соперник для Дани, с лёта не играет. В длинных розыгрышах очевидно преимущество Медведева, он был как рыба в воде.

Играл нормально, но этот матч не показатель. Когда будет сильный соперник, тогда станет ясно, как Медведев восстановился, готова ли его нервная система», — приводит слова Тарпищева ТАСС.



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