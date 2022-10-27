Филиппуссис раскритиковал нынешних теннисистов, сравнив их с игроками своего времени

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая восьмая ракетка мира, австралиец Марк Филиппуссис высказался об отличии нынешних теннисистов на фоне теннисистов 1990-х.

«У нас был тренер и все. Теперь игроки похожи на бренды. У вас не было социальных сетей или форумов. Мы играли, и, конечно, непосредственно взаимодействовали с болельщиками и ценили раздачу автографов и всё такое.

Раньше я прямо подходил к сопернику, чтобы извиниться, после мы играли дальше. Теперь ты должен отправить электронное письмо, чтобы извиниться, или написать текст-пост в социальных сетях. Просто подойди к нему! Нынешние игроки безумно талантливы, невероятные спортсмены, но, Боже мой, они такие мягкие» — приводит слова Филиппуссиса Tennis 365.

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