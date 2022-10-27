Капитан сборной Испании высказался о сравнениях Карлоса Алькараса с Рафаэлем Надалем
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Капитан сборной Испании по теннису Серхи Бругера прокомментировал то, что первую ракетку мира, 19-летнего испанца Карлоса Алькараса часто сравнивают с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» бывшим лидером рейтинга ATP Рафаэлем Надалем.
«Карлос сейчас номер один в мире. Ему 19 лет. И, разумеется, он другой игрок.
Надо наслаждаться игрой обоих теннисистов: и Карлоса, и Надаля. Не надо говорить о смене поколений. Лучше просто наслаждаться игрой», — приводит слова Бругеры Marca.
В сезоне-2022 Карлос Алькарас завоевал свой первый титул на ТБШ. Он выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале представителя Норвегии Каспера Рууда.
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