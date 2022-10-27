Кербер — о консультации по возвращении в тур после родов: я общалась с Клейтерс и Азаренко

Бывшая первая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелика Кербер рассказала, как готовится к потенциальному возвращению в тур после рождения ребёнка.

«Думаю, я вернусь в конце года. Скорее US Open, чем Уимблдон, но если я смогу сыграть уже на Уимблдоне, то это будет здорово. Общалась ли я с мамами-теннисистками? Да, я говорила об этом раньше с Ким Клейстерс, которая дважды выигрывала Открытый чемпионат США в качестве мамы, а также с Викторией Азаренко. Эта тема заинтересовала меня ещё до моей беременности», — приводит слова Кербер Sportskeeda.

В августе стало известно, что Кербер ждёт ребёнка, тогда же теннисистка сообщила, что планирует вернуться в тур после рождения ребёнка, чтобы исполнить свою мечту — сыграть на Олимпийских играх.