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Ига Свёнтек назвала теннисистку, с которой хотела бы сыграть

Ига Свёнтек назвала теннисистку, с которой хотела бы сыграть
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что хотела бы сыграть с трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» Эшли Барти. Напомним, в марте 2022 года 25-летняя на тот момент Барти неожиданно объявила о завершении карьеры. На тот момент она была первой ракеткой мира.

«Я бы очень хотела когда-нибудь сыграть против Эш. Это было бы здорово, потому что, когда я только начинала, она была лидером и пребывала в отличной форме.

Я всегда с большим уважением относилась к её стилю. Жаль, что мы не скрестили ракетки и что я не смогла показать свою лучшую игру», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

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