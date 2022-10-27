Дмитрий Турсунов впервые объяснил, почему решил прекратить работу с Эммой Радукану

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов впервые рассказал, почему решил прекратить сотрудничество с чемпионкой US Open 2021 года Эммой Радукану. В настоящий момент Турсунов является тренером Белинды Бенчич.

«Это из-за того, что я стал тренером Бенчич? Нет, это неправда. Я уходил от Эммы вне зависимости от того, был доступен другой игрок или нет.

Мы не согласовали условия. И были некоторые тревожные знаки, которые просто нельзя было игнорировать. Вот почему читать такие вещи немного неприятно… Но я не прыгал от одного игрока к другому, я бы не стал этого делать», — приводит слова Турсунова Tennis Majors.



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