Дмитрий Турсунов подвёл итоги работы с Эммой Радукану

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал о сотрудничестве с победительницей US Open 2021 года Эммой Радукану. Не так давно Турсунов принял решение прекратить работу с Радукану.

«Во-первых, она просто великолепна. Она трудолюбива и не думает и не ведёт себя как суперзвезда. Она жаждет совершенствоваться и одержима теннисом. Я думаю, что это довольно редкое сочетание.

Так что мне очень понравилось работать с ней, и я действительно хотел, чтобы это сработало. Для меня было очень трудно принять решение уйти от игрока, которого я люблю и уважаю», — приводит слова Дмитрия Турсунова издание Tennis Majors.

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