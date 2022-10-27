78-летняя Билли Джин Кинг показала фотографию из средней школы

Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, легендарная американка Билли Джин Кинг в своих социальных сетях поделилась фотографией. На фото Кинг играет в теннис, будучи ученицей средней школы.

Фото: из личного архива Кинг

«Игра в теннис в средней школе была весёлой. В то время теннисистам приходилось держать одну ногу на земле во время подачи!» — написала Билли Джин Кинг в своих социальных сетях.



Билли Джин Кинг, помимо 12 трофеев мэйджоров в одиночном разряде, выиграла ещё 15 трофеев в парном разряде. Шесть из парных трофеев она выиграла в паре с Розмари Казалс. Американка завоевала 67 трофеев на уровне WTA.

Смотрите видео: Серена Уильямс зажигательно танцует у диджейского пульта