78-летняя Билли Джин Кинг показала фотографию из средней школы
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, легендарная американка Билли Джин Кинг в своих социальных сетях поделилась фотографией. На фото Кинг играет в теннис, будучи ученицей средней школы.
Фото: из личного архива Кинг
«Игра в теннис в средней школе была весёлой. В то время теннисистам приходилось держать одну ногу на земле во время подачи!» — написала Билли Джин Кинг в своих социальных сетях.
Билли Джин Кинг, помимо 12 трофеев мэйджоров в одиночном разряде, выиграла ещё 15 трофеев в парном разряде. Шесть из парных трофеев она выиграла в паре с Розмари Казалс. Американка завоевала 67 трофеев на уровне WTA.
Смотрите видео: Серена Уильямс зажигательно танцует у диджейского пульта
Комментарии
- 27 октября 2022
-
11:09
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:06
-
10:01
-
09:56
-
09:54
-
09:35
-
09:21
-
09:12
-
09:03
-
08:47
-
08:36
-
08:23
-
08:14
-
08:09
-
07:50
-
07:18
-
06:14
-
00:53
-
00:11
- 26 октября 2022
-
23:47
-
22:57
-
21:46
-
21:34
-
21:21
-
20:30
-
19:58
-
19:40
-
18:56
-
18:28
-
18:16
-
17:08
-
15:58
Партнерский контент