Даниил Медведев — Доминик Тим: текстовая онлайн-трансляция турнира в Вене

Сегодня, 27 октября, четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев проведёт свой второй матч на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Во втором круге Медведев сразится со 113-й ракеткой мира, представителем Австрии Домиником Тимом. Поединок состоится на Центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» и начнётся не раньше 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Доминик Тим во втором круге турнира в Вене.

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Тима. При этом они не играли друг с другом почти два года. В 2020-м сначала Доминик взял верх над Даниилом в полуфинале US Open — 6:2, 7:6(7), 7:6(5) — и стал после этого чемпионом турнира, а затем Медведеву удалось добиться реванша в финале Итогового чемпионата ATP — 4:6, 7:6(2), 6:4.