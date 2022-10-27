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Кырстя: в adidas мне говорили: «Лучше быть красивой в топ-20, чем менее красивой топ-1»

Кырстя: в adidas мне говорили: «Лучше быть красивой в топ-20, чем менее красивой топ-1»
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Румынская теннисистка Сорана Кырстя (38-я в рейтинге WTA) рассказала о деталях заключения контрактов в теннисе, раскрыв свою историю с брендом adidas.

«Когда у меня был контракт с adidas, они говорили мне: «Лучше быть красивой в топ-10, топ-20, чем менее красивой — и номером один!». Потому что когда вы входите в топ-20, вас всё равно видят. Вы находитесь на виду каждую неделю, каждый турнир. Я имею в виду то, что у них есть свои квоты. Это рынок», — приводит слова Кырсти Sportskeeda.

Кырсте 32 года, она является профессионалом с 2006 года. За всю карьеру она завоевала два трофея уровня WTA: в 2008 на хардовом турнире в Ташкенте (Узбекистан) и в 2021 году на грунтовом турнире в Стамбуле (Турция).

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