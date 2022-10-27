Кырстя: в adidas мне говорили: «Лучше быть красивой в топ-20, чем менее красивой топ-1»

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (38-я в рейтинге WTA) рассказала о деталях заключения контрактов в теннисе, раскрыв свою историю с брендом adidas.
«Когда у меня был контракт с adidas, они говорили мне: «Лучше быть красивой в топ-10, топ-20, чем менее красивой — и номером один!». Потому что когда вы входите в топ-20, вас всё равно видят. Вы находитесь на виду каждую неделю, каждый турнир. Я имею в виду то, что у них есть свои квоты. Это рынок», — приводит слова Кырсти Sportskeeda.
Кырсте 32 года, она является профессионалом с 2006 года. За всю карьеру она завоевала два трофея уровня WTA: в 2008 на хардовом турнире в Ташкенте (Узбекистан) и в 2021 году на грунтовом турнире в Стамбуле (Турция).
Серена Уильямс зажигательно танцует у диджейского пульта:
- 27 октября 2022
-
13:45
-
13:14
-
12:45
-
11:09
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:06
-
10:01
-
09:56
-
09:54
-
09:35
-
09:21
-
09:12
-
09:03
-
08:47
-
08:36
-
08:23
-
08:14
-
08:09
-
07:50
-
07:18
-
06:14
-
00:53
-
00:11
- 26 октября 2022
-
23:47
-
22:57
-
21:46
-
21:34
-
21:21
-
20:30
-
19:58
-
19:40
-
18:56
-
18:28