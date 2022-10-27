Дарья Касаткина высказалась о предстоящем Итоговом чемпионате WTA

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала об ожиданиях от Итогового чемпионата WTA. Турнир пройдёт в Форт-Уэрте (США) с 31 октября по 7 ноября.

«Здесь сыграют лучшие теннисистки сезона. Хочется быть одним из них. Главное — быть в восьмёрке лучших. И если ты уже там, то быть одной из лучших в топ-8. Это как в Формуле-1», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Напомним, в сезоне-2022 Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такой результат она показала на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).

В 2021 году Итоговый турнир выиграла испанка Гарбинье Мугуруса.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.