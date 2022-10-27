Дарья Касаткина высказалась о предстоящем Итоговом чемпионате WTA
Поделиться
Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала об ожиданиях от Итогового чемпионата WTA. Турнир пройдёт в Форт-Уэрте (США) с 31 октября по 7 ноября.
«Здесь сыграют лучшие теннисистки сезона. Хочется быть одним из них. Главное — быть в восьмёрке лучших. И если ты уже там, то быть одной из лучших в топ-8. Это как в Формуле-1», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
Напомним, в сезоне-2022 Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такой результат она показала на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).
В 2021 году Итоговый турнир выиграла испанка Гарбинье Мугуруса.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
15:33
-
15:01
-
14:33
-
13:45
-
13:14
-
12:45
-
11:09
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:06
-
10:01
-
09:56
-
09:54
-
09:35
-
09:21
-
09:12
-
09:03
-
08:47
-
08:36
-
08:23
-
08:14
-
08:09
-
07:50
-
07:18
-
06:14
-
00:53
-
00:11
- 26 октября 2022
-
23:47
-
22:57
-
21:46
-
21:34
-
21:21
-
20:30
-
19:58
Партнерский контент