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Кэмерон Норри сенсационно проиграл 58-й ракетке мира и вылетел с турнира в Вене

Кэмерон Норри сенсационно проиграл 58-й ракетке мира и вылетел с турнира в Вене
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Американский теннисист Маркос Гирон (58-й в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), обыграв британца Кэмерон Норри (13-й в рейтинге ATP).

Гирон одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету Норри один эйс, одна двойная ошибка, один реализованный брейк-пойнт из двух. Гирон однажды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных.

За место в полуфинале Алькарас сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Швейцария, 3) – Григор Димитров (Болгария).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.

Вена. 2-й круг
27 октября 2022, четверг. 14:10 МСК
Маркос Гирон
58
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Кэмерон Норри
13
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Комментарии
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