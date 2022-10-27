Кэмерон Норри сенсационно проиграл 58-й ракетке мира и вылетел с турнира в Вене

Американский теннисист Маркос Гирон (58-й в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), обыграв британца Кэмерон Норри (13-й в рейтинге ATP).

Гирон одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету Норри один эйс, одна двойная ошибка, один реализованный брейк-пойнт из двух. Гирон однажды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных.

За место в полуфинале Алькарас сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Швейцария, 3) – Григор Димитров (Болгария).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.