Кэмерон Норри сенсационно проиграл 58-й ракетке мира и вылетел с турнира в Вене
Поделиться
Американский теннисист Маркос Гирон (58-й в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), обыграв британца Кэмерон Норри (13-й в рейтинге ATP).
Гирон одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету Норри один эйс, одна двойная ошибка, один реализованный брейк-пойнт из двух. Гирон однажды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных.
За место в полуфинале Алькарас сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Швейцария, 3) – Григор Димитров (Болгария).
Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
15:33
-
15:01
-
14:33
-
13:45
-
13:14
-
12:45
-
11:09
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:06
-
10:01
-
09:56
-
09:54
-
09:35
-
09:21
-
09:12
-
09:03
-
08:47
-
08:36
-
08:23
-
08:14
-
08:09
-
07:50
-
07:18
-
06:14
-
00:53
-
00:11
- 26 октября 2022
-
23:47
-
22:57
-
21:46
-
21:34
-
21:21
-
20:30
-
19:58
Партнерский контент